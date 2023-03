Cent famílies llogateres denuncien pràctiques «abusives» a promocions de L'Obra Social La Caixa

La versió d'InmoCaixa contra el relat dels llogaters

"A la meva promoció som dos blocs que sumem 80 pisos, 24 dels quals estan tancats amb pany i forrellat. No ens renoven els contractes i ens expulsen. I". Qui parla és Belén Gamero, veïna d'un edifici d'habitatge protegit de Salou impulsat per l'obra social de La Caixa. És part del discurs amb què aquest matí s'ha anunciat que un centenar de famílies llogateres d'arreu del país s'han aplegat per iniciar la campanya. Hi assenyalen, però que tenen en comú el fet de posar veïns -moltes vegades vulnerables- contra les cordes. El Sindicat de Llogateres , que fa suport als inquilins afectats, denuncia que s'hi estan produint "pràctiques especulatives" per part d'una entitat bancària que. Llavors, les iniciatives es presentaven amb el nom d'Obra Social La Caixa el que ara queda aplegat sota el paraïgues de la Fundació La Caixa. Sigui com sigui, després de posar en comú la situació de les famílies llogateres, es reclama que "les irregularitats i barbaritats que s'estan veient als pisos de La Caixa no es puguin seguir donant".La portaveu de l'entitat pel dret a l'habitatge, Carme Arcarazo, ha concretat que al conjunt de les promocions que van néixer per fer habitatge protegit "s'estan donantquan s'acaben els contractes,tant de les àrees comuns dels edificis com de l'interior dels pisos,i, per qui sí que aconsegueix renovar el lloguer,". Aquest resum ha portat les famílies afectades a convocaramb l'objectiu d'obrir una negociació que fins ara ha estat impossible d'assolir.I és que, segons exposen els grups d'habitatge que han acompanyat les famílies llogateres, en les 14 finques que ja estan organitzades -de les 34 amb protecció social aixecades pel grup Caixabank que es té constància- l'escenari és esborronador. A unes finques construïdes les últimes dues dècades com a opció d'habitatge de protecció oficial, es troben exemples de promocions com la del carrer Òmnium Cultural de Vic, amb, la del carrer Bernat Torroja de Reus, amb, o la de carrer del Mas d'en Gras de Vilaseca, on hi ha. "La Caixa ens vol fer fora dels nostres pisos", sentencia Belén Gamero, veïna de la promoció de Salou.Davant les acusacions, fonts de l'entitat bancària plantegen que-la societat propietària dels pisos-. Malgrat això, des del Sindicat de Llogateres insisteixen que hi ha exemples de clàusules que "contradiuen la Llei d'Arrendaments Urbans", com el fet d'establir que són els llogaters els que han de fer-se càrrec de la totalitat del manteniment dels habitatges.Al seu torn, l'entitat immobiliària associada al banc remarca que la companyia busca "un equilibri" entre la defensa de la seva cartera de pisos i la sensibilitat en els casos de vulnerabilitat socioeconòmica acreditada per alguns dels llogaters. Ricardo Cibera, veí d'una finca de Vilaseca, ambi assegura que no se li va plantejar cap possibilitat de renovar el lloguer. "No se'ns ha ofert res. I sempre hem pagat. Només ens vam retardar quan la meva germana, que viu amb mi, es va quedar sense feina per la pandèmia. Però ho vam solucionar i ens ho van acceptar. I ara ens volen fer fora igualment", exposa l'home. En el seu cas, el maldecap per poder-se quedar els fa coincidir amb situacions recurrents de manca de manteniment. "Tots els mobles són de molt mala qualitat. El terra està bufat i fa deu anys que es va fer el pis. I, per acabar-ho d'adobar,. I ningú se'n fa càrrec", afegeix.Des d'InmoCaixa, en aquest sentit, es limiten a remarcar que. Aquesta situació, insisteixen, es gestiona "cas a cas". Mentre que, precisament, les peticions dels veïns i activistes és que es faci una negociació col·lectiva. Per arrossegar aquesta situació, es demana també a les administracions públiques, que han permès o col·laborat en l'arribada d'aquestes promocions, que es posicionin al costat dels llogaters i prenguin mesures.Alhora s'exigeix a Caixabank que es, que es facin lloguers que arribin a un màxim del 30% dels ingressos de la llar, quei que ofereixi a les famílies que han marxar darrerament el retorn al pis que van haver d'abandonar. A més, es reclama que es reconegui els grups d'habitatge com a interlocutors en les negociacions, per evitar nous abusos. Segons els activistes, tot això hauria de ser "assumible" ja que els seus càlculs exposen que l'entitat bancària ja hauria recuperar la inversió feta per a les promocions i que en seguirà traient profit.

