El Govern posa data a restriccions «més severes» en el consum d'aigua

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha indicat aquest dimecres que “per introduir restriccions “més”. Malgrat tot, ha alertat que la sequera actual és una situació “sense precedents”.“Portem 29 mesos que no plou com ha de ploure. Després delno ha tornat a ploure mai més com hauria de fer-ho”, ha avisat la consellera en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha remarcat que“tan desastrosos”. Jordà també ha explicat que dels 67 municipis de més de 20.000 habitants, només 26 tenen en regla el pla d’emergència per sequera.En concret, ha explicat que dels 67 municipis grans, 14 no han presentat el pla d’emergència, 13 el tenen desfavorable i 14 més l’estan tramitant. Això es pot sancionar, com també el fet que els municipis no aportin les dades de consums o que es facin consums més elevats dels que s’han marcat ara amb la. En concret,Jordà ha conclòs que aquestai caldrà aprendre a viure així. Ha apuntat que encara hi ha marge per augmentar l’aigua regenerada i la que procedeix de lesi ha celebrat que el país “aprengués molt” amb la sequera del 2008. Sense les infraestructures que es van planificar llavors, ha dit, els pantans ara estarien “absolutament secs”.Sobre la, Jordà ha dit que no hi anirà, però ha constatat que “ja no es poden fer les coses com s’estava acostumat a fer-les”. Pel que fa al Prat, ha defensat la creació d’una taula on es discuteixi i s’analitzi què es pot fer amb l’aeroport. “Potser analitzant la gestió és possible que aquesta ampliació no faci falta”, ha remarcat. En tot cas, ha avisat que per fer una obra així cal "passar unes avaluacions ambientals que són dràstiques". Pel que fa a una pista sobre el mar, ha ironitzat: “Estem al segle XXI i hi ha coses que cauen pel seu propi pes”.

