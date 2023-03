És el millor segons l'OCU: el detergent més efectiu per netejar taques de la roba

Quines són les opcions més barates?

Saber triarper a tenir una bona higiene de la roba i, sobretot, és un producte bàsic per a qualsevol llar: triar-ne un de manera errònia pot comportar problemes. Ara bé, saber escollir és una de les decisions més complicades i, per a molts, deixades de la mà de Déu que hi pot haver: marques, colors, especials, perfumats... però el més important ha de ser-hi, que tregui les taques de manera efectiva. Per a ajudar els consumidors, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat un estudi sobre els detergents més adquirits en els supermercats.Fins a un total de: han estudiat la seva qualitat, quins ofereixen els millors resultats, quins són els més ecològics, el seu etiquetatge, la relació qualitat i preu... Diferents elements que serveixin als clients per a poder determinar, a través de factors diversos, quin detergent pot ser el millor per a ells. Ara bé, l'OCU deixa molt clar quin és, per a ells, el més ben puntuat.El detergent que ha rebut(en els seus formats Eco i el considerat normal). Amb una puntuació de, aquest producte, segons l'entitat, és el més eficaç contra les taques. A més, afirmen que té molt bon impacte sobre els colors i produeix uns mínims residus ambientals. Ara bé, no ha pujat més nota pel seu elevat preu:, pràcticament 0,50 euros per cada dosi.L'OCU té en compte els baròmetres econòmics dels usuaris i també situa en bona posició aquells detergents més barats que poden no suposar una inversió molt forta per a certes butxaques. Els següents més ben puntuats són eli l'i. El primer només té un cost dei el segon de, a preu de supermercat. Podeu veure tot l'estudi complet aquí.

