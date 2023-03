Ulleres de realitat virtual a la muntanya russa: nou viatge immersiu al Tibidabo

Novetats al. El parc d'atraccions deobrirà portes aquest dissabte i ho farà amb una nova experiència a lai a l'Edifici Cel: un viatge immersiu amb. D'altra banda, també es renovaran espais emblemàtics com el, el Mirador Cobert, la zona dels autos de xoc i l'edifici de. La previsió del parc és continuar consolidant les xifres de la temporada passada i superar els 665.000 visitants i els 21.500 socis.A la primavera, coincidint amb el 15è aniversari de la muntanya russa, aquesta atracció, que s'eleva a més de 500 metres sobre el nivell del mar en un viatge a més de 80 km/h, incorporarà aquestamb ulleres virtuals. Els visitants que optin per pujar a l'atracció amb aquest dispositiu faran un recorregut immersiu des de l'espai fins al fons del mar amb imatges creades expressament per al Tibidabo.A l'estiu, la realitat virtual arribarà també a l'històric, que data de fa 100 anys i que es podrà visitar alhora que es gaudeix d'una experiència immersiva única. A aquestes dues incorporacions, s'hi suma la nova imatge deli el; així com la renovació de l'atracció infantil la, prevista també per l'estiu. També hi ha previstos nombrosos espectacles, noves activitats educatives i diverses jornades solidàries.Pel que fa als espectacles,torna durant els primers mesos de la temporada per amenitzar la visita dels més petits. També hi seran les quatre mascotes del Tibidabo. Elcomença la temporada amb l'espectacle "", premiat al Festival de Titelles deamb els guardons a millor disseny de titelles i millor espectacle visual. Els vespres d'estiu, el parc recuperarà un dels espectacles més exitosos, el Laser Show, que només l'estiu passat va aplegar més de 25.000 persones. A banda, el parc amplia la seva oferta educativa amb una nova activitat i té programats més de 20 actes de caràcter social i solidari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor