Twitter no funciona: nova caiguda de la xarxa social d'Elon Musk

Gràfic de l'increment d'incidències registrades pels usuàris a Twitter Foto: Downdetector

No hi ha setmana que lano generi notícia. I aquest dimecres no ha estat diferent. Milers d'usuaris reporten queno carrega el: no apareix cap publicació ni tuit quan es consulta des de l'ordinador ni carreguen noves piulades des d'un dispositiu mòbil. només uns dies després de la darrera caiguda massiva . Tal com indica el portal Downdetector , que mostra lesen pàgines web i xarxes socials reconegudes, més de 3.000 persones han registrat incidències alsi uns 700 a l'

