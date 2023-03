Els tres grans supermercats que han apujat els preus respecte al gener

L'(Asufin) ha advertit que lapuja per primera vegada aquest any i comença a diluir la baixada temporal de l'IVA implementada pel govern espanyol . La tercera anàlisi de l'entitat reflecteix la primera pujada alen relació amb el mes anterior, cosa que trenca la tendència a la baixa continuada observada.En concret, la mitjana de les cistelles de les cinc grans superfícies puja un 1,31%, equivalent a 39 cèntims. En aquesta ocasió, fins a tres grans superfícies, El, encareixen els seus preus amb relació al mes de gener, en 0,78 €, 2,13 € i 0,39 €, respectivament.Per tant, i encara quehan continuat aplicant rebaixes als seus preus, aquesta no és suficient perquè la tendència a la baixa continuï. Per, aquestes dades demostren que l'eliminació de l'IVA superreduït del 4% en els aliments de primera necessitat la reducció del 10% al 5% en els olis i la pasta són "ineficaces".

