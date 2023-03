De Barcelona a París en una hora: el Mobile presenta càpsules que viatjaran a 1.200 km/h

De Barcelona a París en una hora: què és Hyperloop?

La mobilitat del futur aterra al, amb propostes que poden canviar per sempre el nostre concepte a l'hora de moure'ns, fer servir el transport públic, el privat o, simplement, per viatjar. El més destacat de l'edició d'enguany: un mode dea través d'un tub al buit i levitació magnètica que, per exemple,. Com amb París, en la que només es trigaria una hora a arribar. Ni els avions poden aconseguir-ho, això.Una altra de les propostes més interessants és la dels drons aeris destinats a fer de taxi que, empresa surcoreana i una de les més importants del sector a tot el món, espera posar en servei a Seül el 2026. A més, el Mobile presenta uns dispositius de Vodafone destinats a incrementar la seguretat viària, com llums d'emergència i cons equipats amb una targeta SIM que informa els conductors de vehicles connectats i a les apps a temps real. Tot plegat situa Barcelona com un aparador de les propostes del futur.El projecteconsta d'una càpsula que viatja per a l'interior d'un tub al buit a 1.200 quilòmetres per hora, a molt baixa pressió i en levitació magnètica. El vicepresident d'Operacions d'HyperloppTT,, defensa que és una bona alternativa a l'avió per a trajectes de curt i mig radi, ja que la velocitat mitjana de l'avió -comptant aproximacions, aterratges i enlairaments- es redueix a 650 quilòmetres per hora mentre que les càpsules acabarien anant més ràpid; i per a trajectes superiors a les tres hores en tren.. Nosaltres som una alternativa molt interessant", reitera en declaracions a l'ACN. Segons l'empresa, la idea que és quea, a uns sis o vuit metres d'alçada, per no haver de partir el territori com en el cas dels trens i els vehicles com busos i turismes puguin passar per sota, tot i que també podria ser subterranis en funció de les circumstàncies."L'avantatge és queque permet generar més energia de la que utilitzem en un any", apunta Hengst. Cada càpsula està dissenyada peri la idea, segons detalla el directiu de l'empresa. "No és com un avió que surt cada mitjana hora o un tren cada hora", afegeix Hengst, que assegura que el preu dels viatges no està definit però avança que "no serà molt car".i que pot anar adreçat també a aerolínies i operadors ferroviaris.La voluntat, per la companyia,ja sigui una realitat. De moment, en els pròxims dies s'ha de resoldre un concurs per construir un tram de deu quilòmetres entre Venècia i Pàdua perquè entre en funcionament entre el 2026 i el 2028.

