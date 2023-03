Begoña Gómez denuncia Pilar Baselga per haver afirmat que és transsexual en una tertúlia d'ultradreta

La dona de Pedro Sánchez,, ha presentat una querella contra la tertulianaper haver difós falsament que és transsexual. Segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat l'ACN, Gómez ha denunciat Baselga per injúries i calúmnies. No és la primera vegada que la dona del president del govern espanyol rep atacs d'aquesta magnitud en programes d'ultradreta.La tertuliana ho va assegurar a finals de novembre en un programa de la televisió d'ultradreta, on també la va vincular a una xarxa de narcotràfic. La dona del president del govern espanyol també s'ha querellat contra el director i presentador del programa Los Intocables on ho va dir, Eurico Campano.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor