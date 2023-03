Notícies del 28 de febrer de 2023

19:04 Un centenar de veïns reclamen justícia per als adolescents de Sallent amb una marxa fins l'institut



Un centenar de persones s'han unit aquest dimarts a la manifestació convocada a través de les xarxes socials per reclamar justícia en el cas dels germans bessons que es van precipitar dimarts passat des del balcó de casa seva, a Sallent, i que s'aturin els casos de bullying. La marxa ha transcorregut en silenci des del lloc del portal de casa de les víctimes fins a la porta de l'institut on estudiaven, que es trobava tancat, on s'ha fet una xiulada general. Malgrat que els missatges reclamant "justícia" eren gairebé tots genèrics, la xiulada davant el centre escolar ha evidenciat que els convocants el responsabilitzen de no haver actuat davant d'un cas de bullying.

17:02 Vilalta acusa Junts de presentar esmenes "electoralistes": "Mostren una actitud pròpia de qui no ha governat mai"



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha criticat aquest dimarts les esmenes que ha presentat Junts als pressupostos, les quals ha titllat "d'electoralistes". "Les esmenes de Junts mostren una actitud de manca de responsabilitat, pròpia de qui no ha governat mai", ha dit en roda de premsa des del Parlament. Ha assegurat que moltes de les esmenes incorporen una quantitat "ínfima" que no asseguraria el desenvolupament del projecte: "Cap esmena garanteix que la seva aprovació es transformi en mesures impulsables". La portaveu dels republicans ja va assegurar el dilluns que tombaran totes les esmenes que ha presentat el partit de Laura Borràs i Jordi Turull.

16:55 ERC carrega contra les esmenes "unilaterals" del PSC als pressupostos i adverteix: "Els acords estan per complir-los"



La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha carregat aquest dimarts contra les esmenes que ha presentat el PSC als pressupostos i a la llei d'acompanyament, després d'haver arribat a un acord amb el Govern. A parer dels republicans, són unes esmenes presentades "unilateralment", i per això han fet una crida a la responsabilitat del PSC perquè les tiri enrere i així no modificar l'acord inicial al qual s'havia arribat. "Entenem que el PSC hagi volgut marcar perfil", ha sentenciat Vilalta en roda de premsa des del Parlament, i ha advertit que quan van tancar l'acord pressupostari, van segellar que no es presentarien canvis si no estaven acordats. "Els acords estan per complir-los", ha afegit la portaveu dels republicans després que el PSC hagi presentat algunes esmenes entre les quals proposen suprimir l'assignació destinada a la renda bàsica. Informa Carme Rocamora.

14:11 Teresa Jordà situa com a prioritària la gestió ambiental i climàtica davant del debat sobre l'augment de capacitat de l'aeroport del Prat



La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha assenyalat que la gestió ambiental i climàtica ha de ser prioritària davant del debat sobre l'augment de la capacitat de l'aeroport del Prat, un dels punts clau del pacte de pressupostos amb el PSC. En aquest sentit, Jordà ha remarcat que una de les urgències existents és desplegar la llei del canvi climàtic.



13:52 El Govern té poca confiança en què la investigació judicial a l'Estat sobre l'Operació Catalunya serveixin per arribar al final del cas



La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assenyalat aquest dimarts que l'executiu té poca confiança en el fet que la investigació judicial oberta a l'Estat sobre l'Operació Catalunya serveixi per arribar fins al final del cas. "Tenim confiança limitada", ha apuntat Plaja, en relació a la possibilitat que serveixi per reparar els danys causats.

13:27 El Parlament aturarà l'activitat el 8-M per sumar-se a les manifestacions feministes



El Parlament no celebrarà el ple el dia 8 de març per evitar que coincideixi amb el Dia de la Dona Treballadora i així, poder-se sumar a les manifestacions feministes. La junta de portaveus ha decidit alterar el calendari que hi havia previst després que ERC, la CUP i els comuns ho proposessin i Junts s'hi avingués sempre i quan es pogués encabir tots els punts que ha de tractar el ple en altres dies. Amb els canvis, i tenint en compte que dimecres no hi haurà ple, la sessió començarà el dimarts 7 de març al matí, es reprendrà el dijous i s'allargarà fins el matí del divendres. Quan acabi, se celebrarà el ple per aprovar pressupostos i la llei d'acompanyament.

13:20 Rufián acusa Parlón de "vetar" actes d'ERC a Santa Coloma de Gramenet El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha denunciat que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón (PSC), "veta" actes d'ERC a la localitat. Segons Rufián, el veto d'un acte que ERC havia de fer a un teatre de la localitat és un exemple de les "males praxis" dels governs del PSC que, com el de Santa Coloma, porten dècades governant a la ciutat. Així ho ha dit en roda de premsa aquest dimarts des del Congrés el líder dels republicans a Madrid. Fonts del PSC han apuntat que contràriament al que denuncia el candidat d'ERC a l'alcaldia, els republicans han celebrat "multitud" d'actes a espais públics de Santa Coloma, i neguen rotundament cap mena de veto. Segons el PSC, Rufián va demanar poder enregistrar el seu programa de televisió un dia que el Teatre Segarra estava ocupat, i per això no se li va poder cedir.

11:28 ERC proposa que el 8 de març no hi hagi ple al Parlament per sumar-se a les manifestacions feministes



ERC ha portat aquest dimarts a la junta de portaveus la petició de no celebrar el ple previst pel dimecres vinent, 8 de març, amb l'objectiu d'encaixar la jornada de protestes del Dia de la Dona amb l'agenda parlamentària. Els diputats republicans han fet aquesta proposta a la junta que està reunida aquest matí per abordar l'ordre del dia del pla de la setmana vinent, que inclou l'aprovació definitiva dels pressupostos, prevista el 10 de març. L'any passat el Parlament ja va decidir suspendre el ple, a proposta de la llavors presidenta Laura Borràs, amb el vistiplau d'ERC, CUP i comuns. Informa Carme Rocamora.

10:49 Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Neucat un cop finalitzat l'episodi de nevades a cotes baixes



Protecció Civil ha desactivat aquest dimarts al matí l’alerta del pla Neucat un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat l’episodi de nevades a cotes baixes que va començar diumenge. En aquestes hores, el telèfon d’emergències 112 ha registrat un total de 77 trucades per 64 incidents. Del total de trucades, un 51,43% provenen de la comarca del Barcelonès. Segons l’SMC, no s'han registrat gruixos de neu destacables, i als llocs on ha agafat terra els gruixos han estat inferiors a 2 centímetres. Els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit han informat que no tenen incidències per la nevada en aquests moments. Sí que es manté en alerta el pla Procicat per fort onatge, especialment a la Costa Brava.