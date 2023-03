La C-58 continua tallada en tots dos sentits pel despreniment de roques

Tècnics de Territori i Sostenibilitatva tenir lloc un despreniment de pedres d'un talús, segons han informat fonts de la conselleria. L'objectiu és determinar si es tracta d'una caiguda puntual o si hi ha més àrees inestables. Territori ha remarcat que quan finalitzin aquestes tasques es procedirà a netejar el terreny. Les pedres caigudes tenen grans dimensions i pesen més de 1.000 quilos, fet que dificulten una retirada ràpida., entre els quilòmetres 25 i 30.. Dos turismes i una furgoneta van resultar afectats per aquest incident en què no es van registrar ferits.. Fonts del departament de Territori han explicat a l'ACN que diversos tècnics del departament s'han desplaçat fins a la zona a primera hora d'aquest dimecres per analitzar-ne els riscos. Tot i que la voluntat és reobrir la via com més aviat millor, no es procedirà a fer-ho fins que es tingui el 100% de seguretat que no hi ha risc per als conductors.D'aquesta forma, els Mossos segueixen desviant el trànsit cap a la C-16. La conselleria també ha recordat que mentre la C-58 romangui tallada es mantindrà la gratuïtat de l'autopista. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han indicat que davant la impossibilitat de resoldre la situació de forma ràpida, dimarts al vespre es va recomanar que el perímetre de seguretat de la zona calenta s'estengués fins als 200 metres en relació amb el punt on va tenir lloc el despreniment.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor