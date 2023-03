Mor atropellat per un tren l'exjugador de la Lliga de 32 anys, Pelayo Novo

Situació molt tràgica en el món del futbol i de l'esport espanyol., exjugador del Reial Oviedo i de diversos equips estatals, ha mort aquest dimarts, a Astúries. Ho ha confirmat el mateix club asturià. "Amb el cor trencat. Lamentem a l'ànima la mort de Pelayo Novo, capità de la nostra Fundació. Família, amics: estem amb vosaltres. Descansa en pau Pelayo", ha publicat el Reial Oviedo al seu compte oficial de Twitter.Encara que es desconeixen les circumstàncies, la premsa local ha confirmat que Novo ha perdut la vida després d'haver estat atropellatque recorre la línia entre les localitats d'Oviedo i Siero.en què va jugar Pelayo Novo també han volgut expressar els seus condols després de conèixer la mort de l'excentrecampista d'Oviedo, igual que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).Novo ja va commocionar el món del futboll on s'allotjava l'Albacete Balompié que li va provocar diverses fractures abans de jugar un partit contra l'Osca a El Alcoraz. Després d'aquell accidentencara que no va abandonar la pràctica esportiva, ja que va optar per provar al tennis en cadira de rodes. LL'exfutbolista formava part de la Junta Directiva de la Federació Asturiana de Tennis com a Vocal de Noves Disciplines i, apareixent en el dotzè lloc a l'últim rànquing publicat per la Reial Federació Espanyola de Tennis.

