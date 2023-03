Tragèdia a Grècia: almenys 32 morts en un brutal xoc frontal entre dos trens

Tragèdia ferroviària a Grècia.han resultat ferides en la col·lisió frontal entre dos trens, molt a prop de la localitat de Tempe, a la zona central del país., que també va provocar el descarrilament dels dos combois.. El xoc ha provocat unes flames gegants que han calcinat part dels dos trens.Segons els informes preliminars, el tren de passatgers -on viatjaven 350 persones i que feia la ruta Salònica (nord) a Làrissa (centre)- es va desviar per un carril que no li pertocava, on circulava el tren comercial.A causa de la gravetat de la col·lisió, van ser projectats de la via", ha declarat el governador regional de Tesàlia, Kostas Agorastos, detallant que entre els ferits hi ha persones amb cremades i amb mutilacions.Per la seva banda, l'alcalde de Tempo, Giorgos Manoli,. Quaranta ambulàncies s'han afanyat al lloc de l'incident atenent als múltiples ferits, que han estat traslladats a l'Hospital Universitari de la ciutat de Làrissa i a l'Hospital de la ciutat de Katerinis. Actualment, més de 50 persones romanen ingressades.Per altra banda, el cap d'estació de trens de Làrissa, que estava al comandament al moment de l'accident; el representant de la companyia Hellenic Train, així com un altre funcionari han estat portats al Departament de Policia de Làrissa, segons el citat mitjà. A part dels bombers, s'han mobilitzat diverses unitats policials i de l'exèrcit de Grècia per ajudar en les tasques de rescat, activant un protocol d'alerta segons es preveu en cas d'accidents d'aquesta magnitud.

