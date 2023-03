Aquest dimecres es tanca el judici a Laura Borràs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La jornada servirà per conèixer les peticions de pena definitives de la Fiscalia (tant per a Borràs com per als altres dos acusats, que han avalat la versió del ministeri públic) i, per tant, l'abast del pacte que han travat amb Isaías Herrero i Andreu Pujol.