Inventen un dispositiu que permet fer petons a distància

No es tracta d'un recurs poètic, sinó d'una realitat física. Investigadors de l', a la Xina, ha inventat un mecanisme basat en uns llavis de silicona que ho fa possible. El cap del projecte,, mantenia una relació a distància amb la seva parella i va voler posar fi als seus problemes, explica. "A la universitat, tenia una relació a distància amb la meva nòvia i només podíem parlar per telèfon. D'allà va sorgir la idea de crear aquest mecanisme", recorda.Des d'aleshores, ha treballat en aquest dispositiu, quea través d'una. Des d'aquesta aplicació, els usuaris fan una trucada en què poden fer-se un petó de manera física, gràcies als sensors de pressió i a petits motors que, segons assegura, recreen la pressió i el moviment del petó de l'interlocutor.Els investigadors destaquen que l'invent no només serveix per a parelles que estan a distància. També pot ser una solució per aquellesque volen gaudir d'un petó. A més, l'aplicació permetper fer-li un petó.

