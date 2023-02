La DGT haurà de retornar els punts del carnet quan Hisenda anul·li la multa

Bones notícies per als conductors. Lahaurà de retornar els punts sostrets del carnet de conduir quan la sanció econòmica associada sigui anul·lada per Hisenda. Ho ha aconseguit l'organització, arran d'una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Burgos.Tot, gràcies ala qui li van retornar els diners després que el, que depèn del, considerés que no se li va notificar correctament la multa perquè es va enviar a un domicili erroni.En entendre que la sanció econòmica i la de l'expedient no poden ser considerades de manera independent, el tribunal ha conclòs que també s'han de tornar els punts del carnet. "Seria contrari al principi constitucional de seguretat jurídica que uns mateixos fets existissin per un òrgan -el Tribunal Econòmic-Administratiu regional- i no per l'altre -la-", defensa la resolució judicial.

