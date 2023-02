L'Ajuntament no s'hi afegeix "per no distorsionar la manifestació"

Capçalera de la manifestació demanant justícia per a les bessones. Foto: Pere Fontanals

Un centenar de persones s'han unit aquest dimarts a laconvocada a través de les xarxes socials per reclamaren el cas dels germans bessons que es van precipitar dimarts passat des del balcó de casa seva , a Sallent, i que s'aturin els casos de bullying. La marxa ha transcorregut en silenci des del lloc del portal de casa de les víctimes fins a la, que es trobava tancat, on s'ha fet una. Malgrat que els missatges reclamant "justícia" eren gairebé tots genèrics, la xiulada davant el centre escolar ha evidenciat que els convocants el responsabilitzen de no haver actuat davant d'un cas deLa majoria de pancartes de la manifestació reclamaven "justícia" per als adolescents, tot i alguna apuntava al fet que "elconvertia els fills en executors de bullying". Cap d'elles, però, no feia referència a suposats motiuscom a objecte del bullying, i fins i tot, totes les referències a la víctima mortal adoptaven el seu nom oficial Alana i en cap cas el d', que segons membres directes de la seva família -i fins i tot de la- era amb el que se sentia identificat.Cap representant polític delno s'ha afegit a la convocatòria "per no distorsionar la manifestació", han assegurat fonts de l'Ajuntament. "i la, però la nostra participació en la marxa no era convenient perquè era una iniciativa ciutadana", han conclòs des del govern.La immensa majoria de la població deno s'ha sentit cridada a participar de la convocatòria d'aquest dimarts tot i amb un tema tan greu com el del suïcidi de les adolescents per un, ara per ara investigat, cas de bullying. El fet que el portaveu de la marxa no guardi cap relació amb la, ni estigui autoritzat a parlar en nom d'ella, que l'del clam de justícia sigui l'institut, i que les úniques motivacions que atribueixin al bullying siguin per-tots els cartells eren escrits en castellà-, sense fer cap referència a una possible motivació transfòbica, ha provocat que molts sallentins hagin viscut la convocatòriaTampoc no ha ajudat a despertar la complicitat dels veïns que els mateixos convocants d'aquesta manifestació en fessindilluns al matí, en horari escolar i amb els alumnes a les aules, iproferint clams i crits de justícia, fins al punt que es van haver d'aturar les classes pel rebombori que van generar.

