Els Mossos innoven amb una sala d’intel·ligència pel control aeri i marítim

Elsparticipen en la nova edició delamb un projecte transformador. El cos policial ha presentat unapel(SICAM). La seva participació es considera un pas endavant en la integració de mitjans multi domini.La futura sala, presentada aquest dimarts, integra diversesi mitjançant lapodrà donar suport als agents en la presa de decisions, coordinació i predicció d'amenaces. Tot i que els agents tindran l'última paraula a l'hora de decidir, el node d'integració de senyals els ajudarà a decidir.L'espai substituirà a l'actual sala de comandament. La tecnologia innovadora requereix(veu, imatges o dades) en aquest multi domini. Un cop integrades, l'instrument permetrà utilitzar eines per generar intel·ligència amb la informació i senyals gestionada.Aquesta proposta és una més dels avenços tecnològics que procuren integrar els Mossos d'Esquadra. Els, eines pel seguiment de, investigació d’o transmissió d’imatges des d’embarcacions han servit per millorar el servei a la ciutadania. Fins i tot, el mateix cos policial ha activat un control aeri antidrons per garantir la seguretat del congrés.A més, els Mossos han destacat tres projectes d'innovació europeus on participa: el, que pretén incrementar la seguretat en el transport públic amb solucions tecnològiques; l’, que consisteix en un xatbot d’intel·ligència artificial per assistir víctimes de violència domèstica; i el, que vol investigar i combatre la desinformació il·legal amb intel·ligència artificial i Big Data.

