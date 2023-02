AuronPlay torna a Twitch tres setmanes després de la polèmica dels tuits neonazis

🟣 Auron: "no me quería perder los Squid Games y me han convencido"🦑



"Os echaba de menos, lo admito". pic.twitter.com/4LHDeoWLsx — Movistar eSports (@MovistareSports) February 28, 2023

La polèmica dels tuits neonazis

ha sortit de la jubilació. Després de tres setmanes de trobar-se totalment desaparegut per la polèmica dels tuits neonazis , l'streamer deha tornat aper jugar, la sèrie de Minecraft inspirada eni de la qual ell mateix n'és un dels impulsors juntament ambA l'inici del directe, qui és un delsmés grans de l'Estat ja ha advertit que no faria més comentaris sobre la: "No vinc amb cap discurs", ha avisat, a la vegada que ha assegurat que l'han convençut per jugar Squid Craft. "És un projecte en el qual s'ha treballat molt i sento que he d'estar aquí en un dia així", ha defensat.Centenars de persones van recuperar desenes de piulades, "bromes", interaccions i fotografies d'AuronPlay -i de la seva parella i també streamer Biyín- de fa una dècada, on hi havia contingut racista, neonazi i de contingut molt sensible. Malgrat l'onada immensa generada a Twitter (en tot el cap de setmana només fent referència aAuronPlay i Biyín), tots dos van aparèixer en un directe d'urgència a Twitch per donar explicacions sobre tot plegat.Amb la incorporació a última hora d'AuronPlay, arranca una de les sèries de Twitch més populars del 2022, que torna aquest dimarts a la plataforma d'streaming per excel·lència. Fins a 200 creadors de contingut de tot el món competiran en els pròxims dies per ser l'últim sobrevivent d'Squid Craft 2. El premi, més enllà de la repercussió, tampoc és petit:

