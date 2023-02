Allau d'amenaces a un jugador del Reial Madrid per votar Messi al «The Best»

A Madrid encara no digereixen el mal que els va ferdurant 15 anys al. Una nova mostra d'això és l'allau d'insults i amenaces rebudes per, actual jugador del, després de fer-se públic que havia vota t Leo Messi com a primera opció pel premi The Best , que sense cap sorpresa va endur-se el guardó.Alaba va votar Messi per sobre del també madridistai de, company de l'argentí ali encara estimat per l'afició blanca malgrat que els ha deixat tirats en diverses ocasions. Arran d'això, milers d'usuaris van omplir les xarxes socials amb el hashtag, acompanyat d'insults i fins i tot comentaris racistes. Per contra, també va tenir missatges de suport de totes les aficions.A posteriori, Alaba s'ha excusat assegurant que les votacions són triades per tota lai que ja ha reiterat que per ell Benzema és el millor davanter del món. Sigui com sigui, la votació del capità austríac i dels seus companys no devia estar tan equivocada, ja que Messi va aconseguir el premi després de l'excel·lent actuació que va portar ela l'

