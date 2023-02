Razzmatazz crea la figura de l'orientador d'igualtat a les sessions de discoteca

L'i la salade Barcelona impulsen la figura de l'a les sessions de discoteca, una iniciativa "pionera" a Catalunya i a l'Estat, segons asseguren les dues entitats en una nota de premsa conjunta. A través d'aquest projecte, nascut el mes de gener, la sala reforça l'acord per fer front a les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en espais d'oci nocturn.D'aquesta manera, es fa "un pas més" per reforçar Razzmatazz com un, defensen. L'orientador d'igualtat, a càrrec i gestionat per l'OCH, intervindrà en primera instància davant de qualsevol situació de vulneració de drets i treballarà conjuntament amb el personal qualificat d'infermeria.La sala d'oci i l'entitat de defensa dels drets del col·lectiu LGTBI col·laboren des de fa anys i aquest nou acord representa la renovació d'aquest vincle. Entre d'altres, l'OCH imparteixa l'equip de seguretat, de barra, caps de sala i personal de neteja.La sala també està adherida al protocol d'acció "" de l'Ajuntament de Barcelona i el "" de la Generalitat, per assegurar que els espais d'oci nocturn siguin entorns amables i segurs per a dones i persones LGBTI, així com per erradicar les violències que puguin patir dins el recinte.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor