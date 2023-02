Els telèfons mòbils lleidatans reben la primera prova d'alerta d'emergència en retard

Unaha sonat alsde laaquest migdia en lafeta per Protecció Civil a Catalunya per alertar de possibles. L'alerta però,i no ha sonat en tots els dispositius. El subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha informat que hi ha hagut problemes tècnics quan l'avís s'ha fet simultàniament a tot el territori lleidatà i que, en canvi, sí que ha funcionat quan l'alerta s'ha enviat per comarques.Pel que fa als ciutadans que no han rebut l'alerta, Delgado demana que s'assegurin de tenir activat el permís per a aquests avisos i que, si ja el tenien activat i el mòbil no ha sonat, n'informin a través de l'enquesta per analitzar-ho.La directora de Protecció Civil de la Generalitat,; juntament amb la delegada del Govern a Lleida,; el director dels serveis territorials d'Interior,, i el subdirector en programes de Protecció Civil de la Generalitat,, han fet seguiment de la prova des de la Delegació del Govern a Lleida, acompanyats de l'alcalde de la ciutat,Un cop fet l'enviament, cap a les 11.30 h i fins a les 12.15h un total de 1.200 ciutadans han respost l'enquesta per comprovar si s'ha rebut o no el missatge. El 86% (1.027) han respost que han rebut el missatge, mentre que el 14% (173) han respost que no l'han rebut, tot i que algunes de les respostes s'han rebut des de fora del territori on es feia la prova, expliquen des del Govern.De la informació del(policies locals, mossos d'esquadra, associacions de voluntaris de protecció civil municipals, tècnics de protecció civil municipals i comarcals, tècnics d'empreses de distribució distribuïts en zones muntanyoses, tècnics d'empreses ferroviàries...) que han informat a la sala del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT i que eren distribuïts pel territori es desprèn que el missatge s'ha rebut en tots els punts de la geografia, fins i tot en zones muntanyoses amb poca cobertura.Amb tot, hi ha haguti que, en el mateix espai, alguns telèfons han rebut l'alerta i d'altres no. També hi ha hagut casos en què el missatge s'ha rebut dues vegades, primer en versió català-castellà i posteriorment en català-anglès, quan només n'haurien d'haver rebut un en funció de la configuració del dispositiu. Aquestes proves serviran també per comprovar si els usuaris de totes les operadores telefòniques reben els missatges o hi ha alguna situació que es pot millorar.

