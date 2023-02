Investiguen el president del PSG per delictes de segrest i tortura

El president del, al punt de mira de la justícia francesa. Segons ha avançat L'Equipe, tres magistrats del país han obert una investigació sobreper dos delictes de, un empresari de nacionalitat francesa i algeriana que es dedica a fer negocis majoritàriament a l'Benabderrahmane assegura que va ser segrestat i torturat el 2020 ai que només se'l va alliberar després de ser obligat a firmar unque li impedia publicar informacions que comprometessin Al-Khelaïfi. L'empresari, a més, manté que té documents que comprometen el propietari del PSG pel que fa a la venda delsdelsde 2026 i 2030.No és la primera informació judicial que es publica durant les últimes hores vinculada amb el club francès. Aquest mateix dimarts s'ha conegut que Achraf Hakimi, jugador del PSG i ex del Reial Madrid, està sent investigat per un suposat delicte de violació . Segons ha informat el rotatiu Le Parisien, el lateral dret marroquí de 24 anys hauria assaltat sexualment una dona jove a qui ell va convidar a casa seva. Laha decidit actuar d'ofici "per la gravetat de l'assumpte".

