La Generalitat demana disculpes per la tragèdia adolescent a Sallent: «Alguna cosa ha fallat»

Què sabem del cas Sallent?

La tragèdia de la setmana passada a Sallent -el suïcidi d'un menor i l'intent paral·lel de la seva germana, que es troba en estat greu- ha sacsejat la societat catalana. En un primer moment, la conselleria d'Educació va negar l'existència d'assetjament escolar, però les evidències s'han anat imposant fins a constatar que el menor mort patia un context de transfòbia a l'escola. Davant d'aquesta situació, el Govern ha sortit públicament a demanar disculpes: "És inqüestionable que alguna cosa ha fallat". La frase l'ha pronunciada, portaveu de l'executiu, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del gabinet català. Plaja també ha indicat que el Govern anirà "fins al final" a l'hora d'investigar què va passar a Sallent per arribar al suïcidi."Hem de veure què ha fallat, també com a societat. Quan el resultat és una persona morta i una persona hospitalitzada en estat greu, és que alguna cosa ha fallat", ha remarcat la portaveu de l'executiu, que ha admès que parlar de plans i de partides pressupostàries pot "sonar malament" després d'un fet com aquest. "Això ocupa i preocupa el Govern. Laés un dels principals temes que gestiona l'executiu. Hi ha 30 milions d'euros més en els pressupostos per aquesta qüestió", ha remarcat Plaja, que ha apuntat que els casos d'intents de suïcidi han augmentat especialment després de la pandèmia, però que el problema ve d'abans. Sobre l'assetjament escolar, la portaveu ha indicat que els adolescents són conscients del problema.al balcó des d'on s'havien tirat. És en aquest moment quan comencen a aparèixer els possibles motius que les haurien portat a prendre la dràstica decisió de prendre's la vida. Totes duesa l'institut on estudiaven, a la mateixa localitat de Sallent, i una orientadora els feia un segment especial per la seva. No obstant això, només saber-se que s'havien suïcidat, el centre de secundària es va afanyar a dir que no havia detectat que els companys i companyes els fessin bullying. La conselleria d'Educació els va fer costat en un primer moment, però al cap de poc van rectificar davant les noves informacions que van anar sorgint sobre el cas A banda de l'institut, les nenes també estaven sent ateses pels serveis socials de l'Ajuntament i una d'elles havia estat derivada als serveis de salut mental . La policia local també va assegurar aque en cap moment van rebre una denúncia "ni formal ni informal" que els fes sospitar de possibles conflictes a casa. Als Mossos els fa sospitar que l'institut no detectés cap anomalia de la relació dels companys amb les bessones i que a la policia tampoc els arribés cap denúncia. Precisament per això, mantenen totes les línies d'investigació obertes i han acabat descobrint que les nenes feia només dos o tres anys que vivien a Sallent. Hi havien arribat amb la seva família, que també està formada per un fill més petit, des de. Diversos mitjans sostenen que els adolescents del municipi se'n reien d'elles pel seu accent.Els Serveis Territorials d’Educació van mantenir una reunió amb l'institut i es van posar a la seva disposició per gestionar "de la millor manera" el cas Sallent, que està sota investigació judicial. Part de la implicació actual de la conselleria amb el centre implica donarper travessar aquest dur tràngol, però, també investigar per què no es va activar cap protocol d'atenció a les víctimes del presumpte assetjament. Així ho va anunciar la secretària de Transformació Educativa,, en declaracions a RAC1. "Quan hi ha indicis, s'ha de posar en marxa el protocol", va assenyalar la responsable del departament

