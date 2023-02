Detingut el xicot d'una jove de 17 anys que ha mort pel tret d'una arma a Sevilla

La Guàrdia Civil investiga, a la província de Sevilla. Segons les primeres informacions, el cos armat espanyol no descarta cap hipòtesi sobre el cas de la noia, trobada en un garatge d'aquesta localitat sevillana aquesta matinada de dilluns, amb una ferida mortal originada per un tret. La línia d'investigació principal, però, és la de l'homicidi amb agreujant de violència de gènere.per la Guàrdia Civil.El magistrat del, localitat sevillana molt a prop del municipi d'El Rubio, ha decretat secret de sumari sobre el cas. Segons han explicat des de l'ajuntament del poble, el jove detingut tenia antecedents policials, però,a al voltant d'armes de foc.Aquest detingut i la víctima haurien conviscut plegats, segons manifestaven alguns veïns de la localitat., ha mostrat la consternació que s'escampa a la localitat per la mort d'aquesta adolescent. Mentre el jutjat d'Osuna encarregat del ca, l'alcalde ha mostrat els "condols i la solidaritat" de l'Ajuntament amb la família de la víctima d'aquests "tràgics fets".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor