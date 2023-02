La Moncloa utilitza la moció de censura de Vox per desgastar Feijóo: ara elogia la «valentia» de Casado

177 milions contra la violència de gènere

Elpensa aprofitar a fons la moció de censura de Vox , registrada aquest dilluns al Congrés, i que tindrà a l'economista i exdirigent del PCE Ramón Tamames . Després del Consell de Ministres, la ministra portaveu,, ha afirmat que encara no ha estat qualificada per la mesa del Congrés i per això "no seria rigorós parlar-ne". Però tot seguit, la portaveu ha subratllat que l'executiu tractarà la moció amb la "serietat que mereix", ja que és unRodríguez de seguida ha apuntat cap a la "sorprenent posició" del Partit Popular, liderat per, que tot indica que decidirà abstenir-se en la moció. "cada cop estan més a prop", ha dit, recordant que es tracta de la segona moció de censura que presenta l'extrema dreta, elogiant l'anterior líder del PP,, qui "va tenir la, la determinació i l'autonomia" de rebutjar la moció.La portaveu ha esmentat les trobades produïdes entre Feijóo i, que "alguna cosa deuen haver acordat". "On abans hi va haver valentia, ara hi ha seguidisme", assenyalant que Feijóod'alguna manera en la presa de decisió de Vox ja que ha reconegut que ha parlat amb Abascal i amb el mateix Tamames. El missatge ha estat clar: "El PP se sembla a l'extrema dreta més del que aparenta".Sobre les diferències explícites en el si del govern de coalició sobre la, la ministra d'Igualtat,, ha assegurat que les rebaixes de penes per part dels tribunals exigeixen una resposta de govern que hauria de ser "unitària" i que la seva voluntat és arribar a un acord "per evitar tornar al codi anterior, com voldria la dreta". Montero ha dit que treballarà "fins al darrer segon" per arribar a un acord amb el PSOE sobre la modificació del text legislatiu. També ha assenyalat que no se sap encara el nombre total de condemnes rebaixades, ja que elno els ha lliurat la informació requerida, tot assegurant que les reduccions afecten unade sentències judicials.La ministra d'Igualtat ha explicat el repartiment dea les comunitats autònomes i ciutats destinats als plans de combat contra la violència de gènere, en especial a centres d'atenció a les víctimes d'agressions masclistes, mesures de previsió i d'assistència social. D'aquesta quantitat, 140 milions es destinaran al Pacte d'Estat contra la violència de gènere. Un total de

