Fi de la buidor a les Tres Xemeneies del Paral·lel: un centre d'emergències a canvi de noves d'oficines

La fi de la buidor dels edificis de l'antiga Fecsa-Endesa, a lesde Barcelona, ja té pla. Després de més de deu anys d'abandonament i d'uns últims quatre anys d'estira-i-arronsa entre l'Ajuntament, la darrera empresa propietària -Conren Tramway- i les reclamacions veïnals, s'ha arribat a un acord deen els edificis que conformen l'espai. A més, també s'inclou dins del pla de reactivació de l'espai la remodelació de la plaça. Per completar el pas, es requereix una requalificació dels usos dels edificis, que era el que el govern municipal havia frenat durant anys a l'espera d'un pacte adequat.La segona tinent d'alcaldia,, havia repetit per activa i per passiva que la fi d'aquests a les Tres Xemeneies del Poble-sec,. I aquest dimarts, quan s'ha presentat l'acord definitiu, ha inistit en què l'operació no permet la pràctica especulativa.En aquest sentit, l'Ajuntament que el canvi d'usos que facilitarà que s'hi puguin fer oficines -fins ara només es podia fer activitat de subministraments, com passava amb Fecsa-Endesa-. Així, amb la nova realitat, el guany del valor de la finca per a la companyia és de 22,5 milions d'euros. Per llei, quan es dona un procés així, Conren Tramway hauria de retornar un 10% d'aquest augment a l'administració pública. L'Ajuntament, per contra, ha anunciat un acord perquè. És a dir, el 50% de l'augment del valor dels edificis.Amb aquest afegit, es pagarà la cessió de la finca on se situarà el Cecor -anomenat edifici Llac- i també es pagarà par de la rehabilitació de la plaça a tocar de l'avinguda Paral·lel. A més, encara sobraran 6,2 milions d'euros que l'Ajuntament no té concretats com els repartirà, però que preveu destinar-los a equipaments públics i habitatge al barri del Poble-sec.Aquesta informació s'ampliarà.

