Quan Tamames defensava un «estat català dins d'Espanya» i el pacte fiscal

La mutació de la figura política deha anat mutant de tal manera que va començar ali ha acabat a. El candidat de la formació d'extrema dreta en la moció de censura contra el govern espanyol, però, també ha mostrat amb els seus postulats, almenys de fa un temps, que també pensa diferència del partit de. També sobreFa només dos anys, l'economista assegurava en una entrevista a La Vanguardia que era possible un "estat català dins del regne d'Espanya". Això, segons Tamames, implicava "tornar al camí" del que marca la, mentre que s'oposava a una República catalana independent. Per altra banda, en la mateixa conversa al diari del Grup Godó, assegurava que Rajoy "va fer mal a tothom" negant elque demanaval'any 2012.Per altra banda, a la reedició del 2018 del seu llibre, Tamames assegurava que va enviar una carta al mateix Mas i ados dies després del referèndum de l'en què proposava com a solució al conflicte polític reconèixer la "". Una idea que és totalment contraposada a la línia política de Vox, que defensa en el seu programa la "suspensió de l'autonomia catalana fins a la derrota sense pal·liatius del colpisme".Avui dia, hi haurà molts lectors que no recordaran la figura de Tamames o en tindran un record llunyà. Però aquest home va ser durant uns anys un dels rostres de l'esquerra espanyola i del. Molt més que això: un delsde l'esquerra. Ara, dècades després, pot protagonitzar el colofó a una evolució que el durà a intentar. Al preu, això sí, de liderar-la durant unes hores i de tenir, tal vegada per darrer cop, els focus al damunt.

