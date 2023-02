Maria Eugènia Gay serà la número dos de Collboni a la llista de Barcelona

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay , serà la número dos dea la llista del PSC per a les eleccions municipals de Barcelona, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat. Gay, d'aquesta manera, es convertirà en l'altra cara visible principal de la candidatura després d'ocupar la representació de la Moncloa a Catalunya des del gener de l'any passat, quan va substituirEl fitxatge l'ha oficialitzat el mateix alcaldable socialista en roda de premsa des de la seu del partit. "M'omple d'orgull anunciar la incorporació deque s'estimen la ciutat", ha dit Collboni, que també ha anunciat que, qui va ser número dos en les eleccions del 2019, repetirà a la llista com a. Per primera vegada, doncs, la número dos i tres seran dones, en una intenció de "feminitzar" la llista, ha destacat l'alcaldable del PSC.Collboni ha sentenciat que aquests nous passos en la llista, i en especial el fitxatge de Gay, demostren laper obrir un "nou camí" a Barcelona. "Gay és una dona treballadora, professional, mare treballadora amb quatre fills i amb voluntat de servei", ha afegit l'alcaldable socialista, que ha remarcat que aquest és un fitxatge com a independent. "És una persona entusiasta, que ve d'una generació de dones que ha hagut d'obrir camí en moments en què no era fàcil", ha afegit.La campanya de Collboni és de les més avançades en la cursa per Barcelona. Ara fa un mes, el 23 de gener, va anunciar per sorpresa que abandonava el govern municipal per marcar distàncies ambi centrar-se en les eleccions del maig. Unes setmanes després, el 6 de febrer, anunciava el fitxatge de Josep Lluís Rabell , al qual ja va situar com en un dels primers llocs de la llista. I el 15 de febrer, el PSC presentava el grup de suport a la candidatura de l'alcaldable socialista, conformat per persones com Nacho Corredor, Javier Mariscal, Jaume Lanaspa, Afra Blanco o Carmé Solé, entre un centenar de noms.

