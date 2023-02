Un futbolista del PSG i ex del Reial Madrid, investigat per la violació a una jove

, actual jugador del PSG i exmembre del Reial Madrid, està sent investigat per un suposat delicte de violació a França. Segons ha informat el rotatiu Le Parisien, el lateral dret marroquí de 24 anys hauria assaltat sexualment una dona jove a qui ell va convidar a casa seva."per la gravetat de l'assumpte" que implica Hakimi.Segons el relat que revela el rotatiu francès, el lateral marroquí (casat amb l'actriudes del 2020) hauria convidat una dona jove a casa seva, quan aquest es trobava sol. Un cop allà, ell l'hauria assaltat, besant-la, aixecant-li la roba i penetrant-la davant la negativa d'ella. Era la primera vegada que es trobaven cara a cara, després d'haver contactat per Instagram. Després de la violació, ella hauria escapat del domicili de Hakimi i hauria trucat un amic perquè la recollís en cotxe.El jugador del PSG, que està lesionat per un problema muscular i no ha pogut disputar els darrers enfrontaments del conjunt francès, es trobava sol ja que la seva dona i els seus fills estaven de vacances a Dubái. Segons Le Parisien, els fets haurien passat el darrer 16 de gener.

