Primera investigació judicial a l'Estat per l'operació Catalunya

Un jutge de l'Estat investigarà per primer cop l', la trama de les clavegueres governamentals i policials per construir proves falses contra personalitats i entitats vinculades al. Així ho han avançat La Vanguardia i Crónica Libre, que assegura que s'obrirà una causa penal contra alguns dels implicats en el fet quepassés dos anys en presó preventiva.Fins ara, qualsevol investigació en el marc de l'Estat ha estat tombada tant pelcom l'. Entre les querelles que s'havien refusat hi havia la de l'expresident del Barça, però ara ha estat admesa a tràmit en el jutjat d'instrucció número 13 de Madrid. El magistrat encarregat del cas,, considera que els casos descrits per Rosell "fan presumir una possible existència de delictes d'organitzacions criminals".Entre aquestes infraccions del, el jutge enumera falsedat de funcionari en document oficial, acusació i denúncia falsa, malversació de fons públics i detencions il·legals. Lade, a petició de Barrera, ha assegurat que el jutjat és competent per investigar els fets potencialment delictius. Entre els investigats hi ha l'excomissari, l'inspector, un soci de Villarejo ai un exagent de l'On també hi ha batalla judicial en el marc de l'operació Catalunya és a La justícia del país pirinenc va reactivar la investigació el passat mes de novembre. Allà, el cas té com a implicats l'expresident espanyol, els exministresi la policia patriòtica. Tot plegat, amb relació a les pressions per obtenir informació sobre comptes bancaris de dirigents independentistes -la família de- amb l'objectiu de desactivar el procés, l'any 2014.

