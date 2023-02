Notícies del 27 de febrer de 2023

18:58 Serret: 'Cal mantenir viu l'esperit de solidaritat amb Ucraïna i continuar impulsant una cultura de pau i drets humans'



La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha defensat aquest dilluns que, després d’un any de la invasió russa d’Ucraïna, 'cal mantenir viu l’esperit de solidaritat i continuar impulsant la cultura de pau i drets humans'. Segons Serret, el Govern ha donat una resposta “coherent amb aquests valors”, demanant des del primer moment un retorn al diàleg per aturar les hostilitats i fent-ho en línia amb les accions de la Unió Europea. Així ho ha afirmat Serret en el marc de la cloenda de la jornada Ucraïna: un any de guerra, organitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per fer balanç i rendir comptes de l’esforç solidari de les administracions locals catalanes davant la crisi humanitària a Ucraïna.

16:09 Barcelona duplica les places per a persones sense llar a causa de la caiguda de les temperatures



L’Ajuntament de Barcelona ha activat l’Operació Fred en fase de prealerta davant la previsió que les temperatures puguin acostar-se als 0ºC. Aquesta activació ha duplicat les places per a persones que viuen en situació de sensellarisme amb l’objectiu de donar un sostre on passar la nit i oferir atenció social i sanitària. El servei ha habilitat 80 places addicionals per a homes a l’equipament municipal que hi ha al passatge Dos de Maig, unes places que se sumen a les 85 que ofereix el Centre d’Acolliment d’Emergència (CAE) diàriament. En cas de ser necessari, l’Ajuntament ha assegurat que activarà més punts d’acollida. Els professionals sortiran al vespre per informar les persones sense llar d'aquests recursos.

14:23 El Tribunal de Comptes rebutja rebaixar la condemna als líders del 9-N



El Tribunal de Comptes ha desestimat aquest dilluns el recurs d'apel·lació presentat per Francesc Homs en el marc de la causa del 9-N, amb el qual pretenia rebaixar els interessos econòmics de la condemna. Les al·legacions de l'exconseller -s'hi van adherir també Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Josefina Valls i Jordi Vilajoana- intentaven que el cost dels interessos quedés fixats en poc més de 590.000 euros, tal com ha detallat Europa Press. La condemna a Mas i nous antics membres del Govern de la Generalitat per organitzar el procés participatiu del 2014 obligava els acusats a retornar gairebé 5 milions d'euros.

12:31 Calviño s'oposa a la proposta de fixar un límit del 3% a l'augment del preu dels lloguers en la llei d'habitatge



La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha allunyat la possibilitat que la llei d'habitatge estableixi un límit del 3% a l'augment del preu dels lloguers en zones urbanes especialment tensades. "Crec que el que volen els ciutadans de nosaltres no és que fem missatges fàcils i que puguin ser atractives però que no resolguin problemes", ha afirmat Calviño en una entrevista a Els matins de TV3 recollida per Europa Press. "No crec que cap ciutadà cregui que totes les dificultats que tenim en el marc de l'habitatge es resolguin posant una frase en una llei", ha afegit.



11:33 Pere Aragonès es reuneix amb el comissari de Mercat Interior de la Unió Europea, Thierry Breton, en l'estrena del Mobile



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dilluns amb el comissari de Mercat Interior de la Unió Europea, Thierry Breton, en el marc de la primera jornada del Mobile World Congress (MWC). A la trobada també hi ha sigut present la conselleria d'Economia, Natàlia Mas. Aragonès i Breton ja van mantenir una sessió de treball l'octubre passat a Brussel·les, en què el comissari va demanar a la Generalitat accelerar el desplegament de la tecnologia associada a l'energia solar i l'hidrogen.

10:56 Aragonès i Colau coincideixen finalment amb Felip VI al Mobile



Malgrat que ni Pere Aragonès ni Ada Colau havien rebut Felip VI a l'entrada del Mobile World Congress, finalment han acabat coincidint. Ho han fet en un acte sobre les novetats d'una desena d'empreses que participen en l'esdeveniment que s'inaugura aquest dilluns. A l'arribada del monarca, ni el president de la Generalitat ni l'alcaldessa de Barcelona hi eren, i Pedro Sánchez havia estat l'únic representant polític en rebre'l. Més endavant s'hi han sumat la delegada del govern espanyola a Catalunya, Maria Eugènia Gay; i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín; entre altres.

10:20 Quim Torra, crític amb l'orientació del debat de pressupostos: 'No ha anat, precisament, de com poder cuidar els nostres cuidadors'



Quim Torra ha fet balanç de la gestió de la pandèmia en una entrevista a Els matins de TV3. L'expresident de la Generalitat ha lamentat que el debat de pressupostos no s'hagi focalitzat en les necessitats en polítiques socials: "Hi ha d'altres països que han sabut posar les persones en el centre. Aquí la discussió dels pressupostos no ha anat, precisament, de com poder cuidar els nostres cuidadors". Torra demana que de la Covid se n'extreguin aprenentatges que tinguin recorregut: "Intento que la gent no giri full de la pandèmia. No n'hem après de les lliçons que aquesta pandèmia ens ha deixat".

09:57 Arriba Laura Borràs amb la seva família i els seus col·laboradors de més confiança, entre els quals Francesc de Dalmases i Rai López Calvet. Cinc persones li donen suport amb crits de “presidenta”

09:58 Aragonès i Colau no reben Felip VI a l'entrada del Mobile



Felip VI ha arribat aquest matí de dilluns al Mobile World Congress per encapçalar la inauguració de l'esdeveniment a la Fira de Barcelona. L'han rebut el president espanyol Pedro Sánchez; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat. Uns metres més enrere els esperaven diverses autoritats, entre les quals no hi havia ni Pere Aragonès -ni cap representant de la Generalitat- ni Ada Colau.