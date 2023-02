Un home es fa passar per policia, fingeix detenir una dona i l'acaba violant: demanen 15 anys de presó

de la policia espanyola, un home afrontarà el judici aquest dimarts per uns fets pels quals Fiscalia demanaL'acusat, qui va atacar sexualment una treballadora de massatges que va fer venir fins a casa seva, va enganyar la dona assegurant que la denunciaria i la detindria "si no tenia sexe amb ell".Els fetsa Palma, quan l'acusat va contactar amb la víctima, que s'anunciava com a massatgista a diverses pàgines web, concertant una cita al seu habitatge. Quan la dona va obrir la porta de casa seva, el processat, mostrant una placa semblant a la que porten els agents i un document similar a una denúncia que, segons es va inventar l'individu, havien interposat els veïns de la víctima per l'activitat que exercia a casa seva. En aquell moment també li va manifestar que seria detinguda.La dona, moment que l'home va aprofitar per obligar-la a tenir sexe amb ell a canvi de no arrestar-la., intentant enganyar-la de la mateixa manera. En aquest cas, la dona va trucar a la seva mare per telèfon i el processat se'n va anar de la casa.Fiscalia considera els fets constitutius d'un delicte d'agressió sexual i un altre d'usurpació de funcions públiques,i la mesura de llibertat vigilada per un temps de deu anys, mentre que pel segon reclama per a l'individu tres anys de presó. A més, sol·licita que indemnitzi la perjudicada en la quantitat de 20.000 euros i la segona amb 1.000 euros.

