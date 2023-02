Danae Boronat s'estrena al «Zona Franca» per la porta gran: cançó, bromes sobre la premsa catalana i una esquela

Elno estava mort, estava de parranda. L'espai humorístic de TV3 ha tornat a la nit de la cadena pública amb nova presentadora:. La periodista esportiva substitueix Joel Díaz després de la seva dimissió arran del cessament fulminant que va patirdesprés d'un gag queSetmanes de polèmiques, declaracions incendiàries de la direcció de la cadena i diversos guionistes marxant del programa (com Magí Garcia), alguns mitjans catalans publicaven que el Zona Franca no tornaria mai més. Doncs bé, ahir a la nit ja vam poder comprovar que tot el contrari. Boronat es va estrenar per la porta gran i afrontant totes les polèmiques que hi havia sobre la taula.En el clàssic monòleg inicial del programa, la flamant presentadora va entomar el fet que no havia estat ni la primera, ni la segona ni la tercera opció.a més de mostrar tots els titulars dels diaris digitals del país que havien afirmat i confirmat que el Zona Franca quedava fulminat "per sempre més"., cadena privada catalana que va intentar "convèncer" el programa perquè saltés de TV3 i aterrés a la seva. "Fins i tot els diaris ja tenien preparada l'esquela", va bromejar Boronat., les especulacions i els crítics amb la nova etapa del programa amb una cançó al costat de la banda del programa, la Mercabanda. Tant me fot, una versió deld'Icona Pop. Amb frases com; no tinc problemes de cabell ni de suor" va entomar la nova etapa com a presentadora, deixant enrere tots els jardins televisius que arrossegava el programa. En el primer episodi de la "nova temporada", Boronat va comptar amb una entrevista aa més de diversos col·laboradors habituals de les passades setmanes.SDFSF

