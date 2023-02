Un estudi relaciona un estès edulcorant artificial amb majors taxes d'infarts i ictus

Descobriment rellevant en el camp de la salut. Una nova investigació de la, als Estats Units, ha mostrat que l', un edulcorant artificial molt popular, s'associa amb un major risc de patir atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars, segons publiquen els seus autors a la revistaEls investigadors van estudiar més de 4.000 persones dels Estats Units i Europa i van descobrir que les que tenien nivells més alts d'eritritol a la sang presentaven un, com ara un infart de miocardi, un ictus o la mort. També van examinar els efectes d'afegir eritritol a la sang en general o a plaquetes aïllades, que són fragments cel·lulars que s'agrupen per aturar hemorràgies i contribueixen a la formació de coàguls sanguinis. Els resultats van revelar que l'eritritoli la formació d'un coàgul. Així ho confirmen els estudis preclínics."Els edulcorants com l'eritritol s'han popularitzat molt els últims anys, però", adverteix el doctor, autor principal de l'estudi, president del Departament de Ciències Cardiovasculars i Metabòliques de l'i codirector del Servei de Cardiologia Preventiva de la Clínica Cleveland. En aquest sentit, recorda que “i les cardiopaties són la principal causa de mort a tot el món. Hem d'assegurar-nos que els aliments que mengem no són contribuents ocults”.Els edulcorants artificials, com l'eritritol, són substituts comuns del sucre de taula en productes baixos en calories, baixos en carbohidrats i "ceto". Els productes sense sucre que contenen eritritolque busquen opcions per controlar-ne el consum de sucre o calories. Les persones amb aquestes afeccions, a més, també corren un risc més gran de patir esdeveniments cardiovasculars adversos.L'eritritol és aproximadament uni es produeix mitjançant la fermentació del blat de moro. Un cop ingerit, el cos el metabolitza malament, passa al torrent sanguini i abandona l'organisme principalment a través de l'orina. El cos humà crea quantitats baixes d'eritritol de manera natural, per la qual cosa qualsevol consum addicional es pot acumular.

