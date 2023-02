Els diaris de paper segueixen a la baixa: «El Periódico» i l'«Ara», els més malparats

La pèrdua de lectors delsés més que coneguda. El canvi d'hàbits del consum informatiu és evident amb l'augment de les noves tecnologies, amb el tancament de quioscos o la reconversió dels espais per a altres serveis, com una de les conseqüències més directes. A més, el consum informatiu per part de la ciutadania és molt menor ara que durant la pandèmia o l'època del procés, i això repercuteix en lesd'exemplars.A Catalunya, només un rotatiu resisteix., tot i perdre lectors respecte al 2021 (-6,5%), es manté com el, amb gairebé 54.000 exemplars. És també el segon més venut a l'Estat. Els méssón, amb un 13% menys de vendes entre setmana -es queda amb 17.813 diaris-, i, que baixa un 10,9% -amb 10.100-, segons les dades d'OJD de 2022.Les dades, però, s'agreugen els. El rotatiu de Prensa Ibérica perd fins a un 16,7% de vendes, mentre que l'Ara baixa un 13,6% en només un any. El Punt Avui, per la seva part, perd globalment un 8,2% de vendes, i es manté amb 11.652 exemplars al dia, a mig camí entre l'Ara i El Periódico.En l'àmbit estatal,, amb una mitjana devenuts al dia, que representa un 9,2% menys que l'any 2021. La xifra més alarmant, però, la trobem si comparem les vendes respecte al 2016, quan també era el generalista més llegit, però amb 215.000 exemplars diaris. Tot i no estar al top3 de més venuts,d'un any a l'altre: només disminueix un 4,5%. Havia estat, però, el segon a Espanya i ara ven només 36.250 diaris per sota de capçaleres regionals com El Correo o La Voz de Galicia.

