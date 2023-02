Horari i recorregut de manifestació del 8M a Barcelona

Altres manifestacions convocades a Barcelona

Manifestació nocturna el 7 de març

Manifestació d'estudiants el 8 de març

Com cadaes mobilitza amb motiu delamb una gran concentració troncal, al voltant de la qual hi ha convocades vagues estudiantils i altres mobilitzacions. El feminisme torna al carrer sota el lema "". Així ho ha anunciat l', la convocant.La cita és a la, a les. Des d'allà arrencarà la mobilització, que enfilarà la Gran Via fins al Passeig de Sant Joan, on baixarà fins a Arc de Triomf i les portes del parc de la Ciutadella. En aquest darrer punt, se celebrarà l'acte final de la protesta.Hores abans, a les 12 hores i al mateix punt de partida, s'ha convocat la. Tanmateix, cal afegir laa l’estació de metro de Maria Cristina i la de laAquesta darrera mobilització tindrà lloc a lesi es caracteritzarà per una "". Així ho anuncia el cartell de la plataforma convocant,. "", avisen.Pel que fa a la manifestació d'estudiants del 8 de març, convocada pel, començarà a lesa lai recorrerà el carrer de Pelai, la plaça de Catalunya, el carrer de Fontanella, la Via Laietana, el carrer de Jaume I i la plaça de Sant Jaume.

