Estabilitzat l'incendi en una fàbrica de pneumàtics a Sant Boi de Llobregat

Evolució favorable de l'incendi d'indústria a Sant Boi de Llobregat. La intensitat de les flames ha minvat, així com la densitat de la columna de fum. Les tasques d'extinció segueix amb 20 dotacions #bomberscat, junt amb @BCN_Bombers pic.twitter.com/aFb6q4MQUR — Bombers (@bomberscat) February 27, 2023

Una vintena de dotacions delstreballen des de quarts de cinc de la tarda d'aquest dilluns per apagar un incendi en una nau de pneumàtics a. L'immoble està situat al carrer de lai en el moment de l'inici del foc no hi havia treballadors a l'interior. A banda dels Bombers de la Generalitat, els Bombers detambé actuen al succés.El foc està completament desenvolupat, i atès que a l'interior hi ha cautxú, provoca una columna de fum visible des de molta distància.ha activat el pla d'emergències Procicat en la fase de prealerta. S'ha ordenat el confinament preventiu als barris propers de Sant Boi i també de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor