La neu s'ha deixat veure aquest dilluns en llocs on no és habitual i encara s'estendrà més aquest dimarts. Si el primer dia de la setmana ha nevat a la part alta de Barcelona, a Gavà i a Terrassa, per exemple, el segon ho farà també a 7 comarques més. Així, elha activat l'avís de perill per neu a unCaldrà treure l'abric, els guants i la bufanda arreu del país, però les botes d'aigua o qualsevol calçat adequat per la neu a l', el, el, la, el, el, el, l'a, l', eli l'. Tot, perquè, al matí, la cota de neu se situarà entre els 200 i els 400 metres, i podrà pujar als 600 en algunes zones del litoral.Més enllà d'això, el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat arreu, i s'esperen ruixats aïllats al litoral i prelitoral central durant la tarda. Al seu torn,, després d'un dilluns especialment fred. Als dos extrems del país bufarà amb força i la mar serà molt violenta a la costa empordanesa.

