Acord entre la UE i el Regne Unit per desbloquejar el paper fronterer d'Irlanda del Nord

El primer ministre britànic,, i la presidenta de la Comissió Europea,, han arribat aquest dilluns a un acord per relaxar les disposicions del, segons han informat el govern britànic i fonts comunitàries. Von der Leyen ha parlat de "" i Sunak ha qualificat l'entesa "d'avenç decisiu". "Hem tingut les nostres diferències, però som; això és l'inici d'un nou capítol en la nostra relació", ha remarcat el premier.Aquest protocol es va incorporar com a part delper evitar unaa l'Ulster. L'eina, però, s'ha convertit en un escull d'uns textos d'obligat compliment per totes les parts. De fet, Londres es negava a complir-lo amb l'argument de la complexitat i l'alt cos que suposava la seva posada en marxa.Després de dos anys de desacords de la Unió Europea i els anteriors governs britànics per desbloquejar aquesta crisi, el relleu de Boris Johnson per part de Sunak ha permès l'apropament entre Londres i Brussel·les i la reactivació de lesL'acord a què han arribat Sunak i Von der Leyen necessita superar el judici del Parlament britànic com del bloc comunitari, tot i que està per veure quin serà el procés de tramitació. En els darrers mesos, els negociadors europeus i britànics han resolt diferències sobre elo l'intercanvi d'informació.

