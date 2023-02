Els anticonceptius de llarga durada seran gratuïts per a dones i possibles gestants de fins a 29 anys

El Govern garantirà la gratuïtat d’anticonceptius de llarga durada -el DIU de coure i l’implant subdèrmic- a dones i possibles persones gestants de fins a 29 anys. Així ho han anunciat els departaments de Salut i Igualtat aquest dilluns en el marc de la presentació del Pla de millora d'accés a l'anticoncepció a Catalunya. També hi podran optar aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat, així com aquelles que ho necessitin per motius clínics, encara que tinguin més de 29 anys.



El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat que la mesura preveu assolir la universalitat durant els pròxims quatre anys, “beneficiant més de 600.000 persones”. Al seu torn, la consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha afegit que permetrà garantir “l’autonomia en l’estratègia reproductiva”. Tanmateix, ha assenyalat que és una “mesura pionera” i “capdavantera” en els drets socials i reproductius a Catalunya, en la mateixa línia que Balcells, que l’ha definit de “referent a Europa”. “Enguany hi destinarem més d’un milió d’euros”, ha conclòs.

Els mètodes que s’oferiran són eli l’, dues opcions que, segons la doctora i ginecòloga, són “segurs, de fàcil inserció, amb pocs efectes secundaris i que tenen el bon compliment de la pacient”. El primer dura aproximament uns cinc anys, mentre que la durabilitat del segon es redueix a tres. Pel que fa als costos, oscil·lenrespectivament.Les dones i persones gestants que vulguin acollir-se a la mesura ho han de fer a través d’un dels 45repartits pel territori. Tot i que, de moment, es començarà per tres col·lectius específics: possibles gestants fins a 29 anys, persones en situació vulnerable o persones que han realitzat una interrupció d’un embaràs; la previsió és que en els pròxims quatre anys la”, ha afirmat Verge, que ha valorat que està en joc "la millora de la salut de les dones, garantir el dret al propi cos, i això vol dir decidir quan ens volem reproduir o no, poder planificar millor els embarassos i evitar els no desitjats”.La consellera també detallat que es tracta de dos mètodes efectius que permeten avançar en la. “El cost acostuma a ser assumit majoritàriament per les dones i, en el context d’increment del cost de la vida, aquesta gratuïtat gradual permetrà un”, ha dit.

