Així funciona el mètode de la distracció amb què els lladres roben sense que el conductor se n'adoni

Roben dins un vehicle aturat i el conductor ni se n'adona. Ho fan amb el mètode de la distracció, una estratègia ja coneguda, però que ha tornat a Catalunya aquest diumenge. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes, d'entre 39 i 54 anys, per intentar furtar en una furgoneta al voral de l'AP-7, a Aiguaviva, amb aquesta tàctica.



Corrien les tres quarts d'una del migdia quan una patrulla de Salt que estava fent prevenció a l'autopista va veure un turisme aturat davant d'una furgoneta amb matricula estrangera. Els agents se'n van malfiar i es va aturar per veure què passava. Aleshores, van veure que mentre un distreia el conductor del vehicle, un altre ja tenia la porta oberta per robar-hi. En veure presència policial, però, els tres ocupants del turisme van fugir a gran velocitat.

És així com funciona. Un dels lladres troba un pretext perdel vehicle, que ha d'anar sol, i quan capta la seva atenció,i extreu els objectes de valor al seu abast. Quan el furt s'ha completat, el primer dels lladres s'acomiada i marxa tranquil·lament, sense aixecar sospites.En aquest cas, els Mossos van seguir els delinqüents i els van aconseguir aturar amb l'ajuda d'altres patrulles i, en identificar-los, van descobrir que el conductor no tenia carnet. Els agents, dos d'ells amb nombrosos antecedents, per desobediència a agents de l'autoritat i per temptativa de furt. Al conductor, a més, per conduir sense haver obtingut el permís de conduir.

