Un nou terratrèmol sacseja Turquia: un mort i setanta ferits

Almenys unai prop dehan resultata causa d'unen l'escala oberta de Richter registrat aquest dilluns a la província turca de(est). El moviment de plaques es produeix, tot just, en un moment en què el país continua recuperant-se dels devastadors sismes del 6 de febrer al sud del territori, prop de la frontera amb Síria.El director de l'Agència per a la Gestió de Desastres i Emergències turca (AFAD),, ha apuntat que l'epicentre del terratrèmol ha estat a la localitat de Yesiliurt, amb l'hipocentre situat a uns set quilòmetres de profunditat. Així mateix, el ministre d'Educació turc,, ha confirmat que. Per la seva banda, l'agència estatal turca de notícies, Anatolia, ha informat que s'han enderrocat 22 edificis aproximadament.Les autoritats turques han xifrat en prop depels terratrèmols de febrer , que van deixar a més prop de 6.000 morts a Síria, si bé el nombre de víctimes al país àrab és molt més difícil de calcular, especialment al nord-oest, en mans de grups rebels.

