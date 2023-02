Un jove de 15 anys s’intenta suïcidar tirant-se d’un quart pis a la Ràpita

Els pares d'un jde la, al Montsià, han denunciat públicament que el seu fill s'hadel quart pis on viuen. Segons han detallat a la publicació feta a les xarxes socials, atribueixen els fets al malestar que sentia el menor, que pateix, perquè els companys el feien sentir malament i se'n burlaven d'ell.El trastorn comporta que l'adolescent tingui "", segons ha explicat el pare, "però és molt intel·ligent i s'adona de tot el que l'envolta". Els Mossos d’Esquadra estanel cas com a, seguint el procediment habitual, però sostenen que tot i que hi hauria burles no és un cas comparable al de Sallent El noi es recupera a l’hospital de diversesque se li han practicat en els últims dies arran de lesòssies que pateix després d’haver sobreviscut a la, que li va provocar la fractura de. Abans de tirar-se des del quart pis, el jove va deixar escrita una nota on deia, entre altres coses, que no vol viure "en un món on la mala gent és aplaudida i les persones sensibles, nobles i de bon cor sempre tenen les de perdre", exposa el pare.Així mateix, reconeix que no és que a l’institut li fessin directament, però "hi ha moltes maneres de fer sentir malament a les persones, tot suma, aquest tipus és raret… mira com es mou, hahaha, no es fa amb ningú, pitjor per a ell", apunta el progenitor. “I així dia rere dia completament sol, a l’hora del pati, a la biblioteca, per no rebre burles, fins que un dia la seva ment lògica va dir, què faig aquí?, ja no em queden moments de felicitat”.

