Cau Gmail, el correu electrònic de Google

Sí,també falla. No hi ha gegant tecnològic que pugui deslliurar-se dels errors, problemes de connexió o altres "malalties" digitals que els afecten de manera momentània. I aquest dilluns ha estat el torn delde la companyia, elSegons indica el portal Downdetector, que mostra les incidències en pàgines web i xarxes socials reconegudes, poc després de dos quarts de dues del migdia molta gent ha registrat unamajoritari.Els usuaris també han verbalitzat problemes per accedir al servidor a les xarxes socials. "", "Com treballo si Gmail no funciona?" són alguns dels missatges que es poden llegir a Twitter. Mentrestant, el lloc web anuncia l', que no permet accedir a les bústies.

