La Velada III: cares noves i conegudes se citen al Metropolitano

El ritme d'esdeveniments a Twitch és frenètic. Després d'una jornada immensa -i històrica, a nivells d'audiències- de la Kings League, a l'espera que aterrin els Squid Craft Games 2 -que també es preveu amb visualitzacions històriques-, Ibai Llanos posa sobre la taula el que molts consideren ja l'esdeveniment de l'any: La Velada. És la tercera edició i el llistó està molt alt: la Velada del Año II va suposar el rècord absolut de tota la història de la plataforma d'streaming, amb 3,3 milions de persones en directe en el minut d'or de tota la jornada. D'això ja fa pràcticament un any, el 26 de juny de 2022, des de l'Olímpic de Badalona. Els streamers van rebentar internet liderats per Ibai... i ara volen repetir la gesta.



Les entrades partiran d'un preu molt superior respecte a l'edició anterior: des dels 30 euros escalaran fins a les més cares, que superaran els 100 euros, a causa de "l'elevat cost que li ha suposat a Llanos" la realització de la Velada III. Ell mateix ho va admetre en un dels seus directes, assegurant que li havia costat "quatre vegades més" que l'anterior edició. I això que hi van participar artistes de renom com Duki, Bizarrap, Nicki Nicole o Quevedo, a més de llogar el mític pavelló de Badalona.

Els combats de la Velada 3: qui participarà?

Ampeterby7 vs Papi Gavi

Samy Rivers vs Marina Rivers

Luzu vs Fernanfloo

Viruz vs Shelao

Mayichi vs Amouranth

Coscu vs Germán Garmendia



On se celebrarà la Velada 3 i amb quins horaris?

L'Ibai ja va avançar, des de feia temps, que tenia ganes de continuar elevant el llistó de la Velada. La primera es va fer en un entorn molt petit; la segona, rebenta el rècord de Twitch en un pavelló de bàsquet tan històric com el de Badalona; i ara a l'Estadi Civitas Metropolitano, casa de l'Atlètic de Madrid.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor