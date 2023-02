La síndrome de l'edifici malalt obliga a tancar un centre públic de Barcelona

, al districte de Sant Andreu de Barcelona, no fa ni un any que funciona i ja ha hagut de tancar dos cops. L'últim, aquest gener, i el motiu és sorprenent: la síndrome de l'. Tres treballadores van començar a teniri l'edifici, de propietat i gestió pública, va tancar preventivament, però les afectades van acabar tornant a la feina. Al cap de poc, van tornar a presentar símptomes i aleshores ja es va optar per tancar el recinte indefinidament.Ara, l'Ajuntament treballa per esbrinar les causes que han provocat el brot i prendre les mesures que estimi necessàries. La regidora de Sant Andreu,, ha assegurat als mitjans de comunicació que treballen tècnicament en la problemàtica per obrir el centre de serveis socials al més aviat possible.Tot i la situació,a través de l'assistència telefònica. A més a més, moltes de les activitats de l'edifici públic s’han reubicat en diferents equipaments del barri. Per exemple, el Centre Cívic de la Trinitat Vella ha assumit els serveis socials de la Franja Besòs, la dinamització juvenil o l’atenció psicològica per a joves Konsulta’m.L'equipament municipal es va inaugurar el març de l'any passat i, de fet, es va fer amb cert. Té capacitat perquè hi treballin 30 professionals. Una de les particularitats de l'edifici és que es va fer perquè fos. De fet, l'estudi al capdavant del projecte, Haz Arquitectura, el va batejar com a "zero" perquè no contamina i està fet amb materials sostenibles.

