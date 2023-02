Una de les sèries demés populars del 2022 torna aquest dimarts a la plataforma d'streaming per excel·lència. Fins a 200 creadors de contingut de tot el món competiran en els pròxims dies per ser l'últim sobrevivent d', la versió gamer ade l'exitosa sèrie. El premi, més enllà de la repercussió, tampoc és petit:La primera temporada, guanyada per, va rebentar tots els registres de Twitch i ara promet ser una versió millorada i més atrevida. Entre els participants hi haurà els creadors de la sèrie,, i s'hi sumaran habituals com-que va quedar en segona posició l'any passat-, a més de cares noves com els futbolistesHernández.La convocatòria és molt més internacional que l'anterior temporada, amb una presència molt més gran de la comunitat creixent de. Però no serà una sèrie dedicada només al públic hispanoamericà, sinó que, contra tot pronòstic, hi haurà grans streamers de parla anglesa com, considerat millor jugador de la història de Minecraft.Seran 199 participants i no 200 tal com estava previst. Qui no hi serà és, en un principi impulsor de la sèrie, que s'ha apartat de Twitch. El badaloní i la seva parella i també creadora de contingutvan viure a principis de febrer una forta polèmica arran d'unspublicats ara fa 10 anys. Malgrat que ho van emmarcar amb l'"", AuronPlay va decidir abandonar els directes a la plataforma Tornant a Squid Craft 2, sabem que la sèrie durarà sis dies, a partir d'aquest dimarts i fins al diumenge, quan se celebrarà la gran. Abans, una sèrie deque seran diferents i que són una. L'any passat van ser una inspiració de la primera temporada de El Juego del Calamar, però com que en aquesta ocasió la sèrie encara no s'ha estrenat, les proves estaran a càrrec de l'equip creatiu d'. Un autèntic misteri a punt de ser resolt, i un altre dubte: qui sobreviurà?

