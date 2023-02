L'impost estatal no fa mal a BBVA i Santander: són els bancs més rendibles d'Europa

L'impost estatal extraordinari sobre els beneficis dels bancs no fa mal als dos gegants del sector de l'Estat. Elno només han multiplicat els seus guanys el 2022, sinó que a més s'han situat en les dues primeres posicions dels bancs més rendibles de la. Així ho certifica la classificació de rendibilitat del capital tangible (RoTE), tal com demostren les dades de Cinco Días.Així doncs, el BBVA suma un 15,3% dementre que el Santander es queda en un 13,4%. Són les dues primeres posicions del rànquing en què els dos gegants del sector a l'Estat superen a grans bancs de la resta del continent, com. Pel que fa a, se situa en la setena posició amb un percentatge del 9,8%.Els beneficis rècord del 2022 tenen una vinculació clara amb aquesta elevada posició a la classificació RoTE. El BBVA va tancar el 2022 amb unde 6.621 milions d'euros, el que suposa un 38% més que l'any anterior. Segons el balanç facilitat per l'entitat, es tracta dels millorsanuals de la història, que atribueixen a un increment dels ingressos (+13,3%) i la millora del marge net, que també va assolir registres rècord (14.130 milions d'euros).Al seu torn, e l Banc Santander va tancar el 2022 amb un altre resultat rècord : un benefici de 9.605 milions d'euros, un 18% més que l'any anterior, i per sobre dels seus millors números, previs a lafinancera del 2007. Segons l'entitat, el 2022 va ser un "any sòlid", amb un augment de set milions de, un increment del 12% dels ingressos fins als 52.154 milions d'euros, i del marge net del 13%, fins als 28.251 milions d'euros.Mentre el BBVA i Santander milloren la seva, la situen com la millor d'Europa i extreuen beneficis rècord, el govern espanyol treu pit de l'impost excepcional per gravar els guanys extraordinaris de bancs i de les energètiques en el marc de la crisi a conseqüència de la guerra a. La mesura, com també ha succeït en el cas dels gegants del gas i l'electricita t, s'ha quedat curta en intentar que la crisi no impactés en la ciutadania.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor