​Castiguen amb presó l'autor de la bufetada viral de TikTok sense la denúncia de la víctima

un any de presó i tres anys d'ordre d'allunyament per a l'home que vaamb tres joves més. El jutjat penal de Sòria considera provat que s'ha comès un delicte deen l'àmbit de violència contra la dona. La jutgessa estima que, en el seu conjunt, l'acusat d'una manera "pública i notòria, davant milers de persones, va agredir-la amb la intenció de menyscabar la seva integritat física i d'".Tot i que es va produir un "maltractament evident i real", segons recull la sentència, el curiós del cas és que. Així i tot, el tribunal ha subratllat que en els delictes de violència de gènere, no cal denúncia. "El fet que la víctima consenteixi i justifiqui la bufetada, no suposa que l'agressió no pugui ser castigada". Per això, ha explicat la magistrada, sempre que es té consciència de la comissió d'un delicte de violència masclista, s'ha de castigar. "N'hi ha prou amb el simple fet de la retransmissió en directe de la bufetada perquè els poders públics protegeixin la víctima, amb independència que ella es reconegui com a tal".Concretament, l'homede la seva dona. Una mesura que encara està per veure si es complirà perquè comparteixen casa. A més a més, tampoc podrà comunicar-s'hi per cap mitjà, ja que la sentència recull que en aquest cas es compleixen tots els requisits previstos a l'article 153.1 del codi penal per procedir a la condemna.Tal com queda palès en la sentència, és especialment important el fet que l'home decidís imposar la seva dominació sobre la dona davant l'aparador de les xarxes socials, sense que el fet d'estar en directe impedís que l'agredís. Per a la jutgessa, aquesta actitud mereix "el retret penal més elevat que contempla la llei". A més a més, la lletrada considera que els fets són molt greus perquè hi ha reincidència: no és la primera vegada que passa. La víctima ha admès que,

