El PSC esquiva el dilema de les esmenes als pressupostos i diu que «complirà» el pacte amb el Govern

Intercanvi de missatges entre els grups parlamentaris que donaran suport als. Després que els comuns advertissin eli elque trencarien el pacte pels comptes si es validava l'sobre els macroprojectes -el Quart Cinturó, l'ampliació de l'aeroport del Prat i el Hard Rock-,els socialistes han afirmat que "compliran" l'entesa que van rubricar amb. "Som partidaris de complir els acords. És el que ens diferencia d'altres grups", ha reflexionat la portaveu del PSC,. En la roda de premsa d'aquest dilluns, la dirigent socialista ha esquivat les preguntes sobre com es posicionarà la formació deal Parlament quan es voti l'esmena de Junts sobre els macroprojectes.Tortolero ha verbalitzat un missatge als comuns, després que el portaveu de Catalunya, en Comú, fos categòric en relació a un eventual suport del PSC al text que insta a "garantir el desenvolupament efectiu" del, l'i el. "Que ho tingui clar Junts, però també el PSC. Votar a favor d'aquesta esmena és votar a favor que Catalunya no tingui pressupost", havia dit Mena. "Són declaracions tan pujades de to que només", ha respost Tortolero.Dijous de la setmana passada, la formació deva presentarals pressupostos per "corregir" els comptes, després de no haver aconseguit tancar un preacord amb l'executiu d'Aragonès. Les esmenes de Junts van en la línia de rebaixar la pressió fiscal, però també de l'impuls d'uns macroprojectes que el Govern i els socialistes ja han acordat incloure en els pressupostos, però. Els comuns han assegurat repetidament que, si hi ha diners per aquests projectes, es despenjaran de l'acord.Al seu torn,no acceptarà cap de les esmenes que ha presentat Junts. Així ho ha anunciat aquest dilluns la portaveu dels republicans, que ha assegurat que el partit hi votarà en contra perquè ja existeixen uns "pressupostos bons" . "No hem arribat a acords perquè no ho han volgut", ha etzibat la portaveu republicana a Junts.

